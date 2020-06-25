Новая инфекционная больница появится в Челябинской области

Алексей Текслер рассказал депутатам Заксобрания о планах в развитии здравоохранения в регионе.

Послушать 00:00

Сегодня, 25 июня, губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступает с речью к депутатам Законодательного собрания, где отчитывается об успехах региона за 2019 год.

Так Алексей Текслер подчеркнул, что медицинская помощь должна быть доступна абсолютно каждому южноуральцу. Поэтому уже начинается проектирование важнейших для региона медицинских объектов: больничных комплексов в Нязепетровске и Златоусте, обсуждается расширение детской больницы и нового многопрофильного медицинского центра в Магнитогорске, а также областной детской хирургической больницы в Челябинске. К слову, уже принято решение о строительстве новой областной инфекционной больницы.

Также по всей области строятся новые фельдшерско-акушерские пункты, а для удаленных территорий приобретаются передвижные ФАПы, также возрождена санитарная авиация для экстренной доставки пациентов в медучреждения. И к ним строятся новые вертолетные площадки. Не забыли и о наземном транспорте — обновляются автопарки скорой и неотложной помощи.

«Новое оборудование в этом году получат многие медучреждения региона. В том числе открываем новые первичные сосудистые отделения в Копейске и в Аше. Внедряем по всему региону „бережливую“ поликлинику», — отметил глава региона.

И, обязательно, все ФАПы и больницы Челябинской области последовательно подключаются к широкополосному доступу в Интернет. Формируется единая среда цифрового здравоохранения, а также активно развивается телемедицина.