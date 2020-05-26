Финансовые аналитики сохранили кредитный рейтинг Южного Урала на уровне «Стабильный»

По оценке АКРА, у региона есть задел для поддержания стабильного прогноза.

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Российское рейтинговое агентство АКРА сохранило кредитный рейтинг Челябинской области на уровне АА (RU), прогноз «Стабильный», сообщает правительство региона. Эксперты проанализировали бюджет Южного Урала и пришли к выводу, что субъект сможет поддержать его даже на фоне сокращения собственных доходов и ожидаемого роста дефицита бюджета.

«Ожидаемый дефицит не окажет значительного влияния на оценку бюджетного профиля Области. Налоговые и неналоговые доходы (ННД) регионального бюджета в прошлом году сократились на 2% (-2,8 млрд руб.) по сравнению с 2018 годом, а трансферты из федерального бюджета в 2019 году выросли на 32% (+9,3 млрд руб.) В результате доходы бюджета в 2019-м в совокупности увеличились на 4% (+6,5 млрд руб.) по сравнению с предыдущим годом и составили, а расходы выросли на 12% (+19,3 млрд руб.). Дефицит бюджета Области составил 1% (1,0 млрд руб.) ННД», — сообщает АКРА.

Как отмечают аналитики, ННД сократились в основном из-за снижения поступления налогов на прибыль от металлургического сектора. В общем в бюджет от этой статьи доходов поступило меньше на 11 процентов, или, в переводе на деньги. на 5,8 миллиардов рублей. Тем не менее увеличились поступления по НДФЛ на 6 процентов (2,8 миллиардов рублей), а также от акцизов на 30 процентов (2,5 миллиарда рублей).

«Закон об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов предусматривает рост ННД и расходов по итогам 2020 года на 2% и 16% соответственно. По прогнозам АКРА, в 2020 году налоговые поступления будут сокращаться. Агентство ожидает, что в этом случае область может сократить расходную часть бюджета относительно запланированного уровня, а образовавшийся дефицит будет профинансирован частично за счет остатков на счетах и частично за счет привлечения долга», — добавили в агентстве.

Аналитики отметили, что бюджет Челябинской области отличается высокой операционной эффективностью. Низкий уровень долговой нагрузки в регионе сохранится, даже невзирая на перспективу возможности дополнительных заимствований. Ожидаемый же дефицит не окажет значительного влияния на следующую оценку бюджетного профиля, которая по плану будет проведена через 182 дня.