/ Борис Дубровский поблагодарил студентов за высокий образовательный потенциал региона

Глава Челябинской области поздравил с Днем российского студенчества.

Южноуральские студенты 25 января празднуют День студента — день каждого учащегося в учреждениях высшего и среднего образования. С поздравлением к ним обратился губернатор Борис Дубровский. Он традиционно пожелал счастья и здоровья, а также больших успехов, и назвал студенчество энергичным и целеустремленным.



Татьянин день с момента образования первого российского университета по праву является символом учащейся молодежи, яркого студенческого братства, горячего желания постигать азы профессии, перенимая от наставников и преподавателей все самое лучшее. Сегодня этот праздник объединяет в Челябинской области десятки тысяч студентов и еще раз подчеркивает высокий образовательный потенциал нашего региона. Искренне верю в талант нашей молодежи, ее способность откликаться на все новое и передовое, в ее созидательную энергию и устремленность в будущее. — сказал губернатор Борис Дубровский.

Напомним, вузы Челябинска 25 января организовали для своих студентов праздник. В ЧелГУ состоялась интеллектуальная игра, в ЮУрГУ — костюмированное яркое мероприятие, а в ЮУрГГПУ студентам предложили попить из шоколадного фонтана.