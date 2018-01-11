/ Студенты-хоккеисты расскажут о победе в Кубке мира в прямом эфире «Онлайн ТВ»

Зрители, задающие интересные вопросы, получат приз.

Студенты ЮУрГУ, представлявшие на Кубке мира по студенческому хоккею сборную России, придут в пресс-центр ОТВ. В прямом эфире они расскажут о том, как проходили их главные соревнования, как далась победа в Кубке мира, и что теперь предстоит хоккеистам-студентам.

Наши гости расскажут всем участникам конференции, как они оказались в сборной, какой была финальная игра, чем запомнилась встреча с американской командой. — рассказала сайту «Первый областной» редактор онлайн-вещания Ольга Мешкова.

На пресс-конференции задать вопрос смогут и зрители. Им предлагают прислать его в комментарии СЮДА. Автора лучшего вопроса выберут сами хоккеисты в ходе пресс-конференции. Он получит замечательный приз — билет на матч «Трактора», который состоится 20 января. Кроме того, в подарок автор лучшего вопроса получит диск с фильмом «Шаг до победы».

Прямая трансляция с хоккеистами начнется 12 января в 14:00. Смотрите ее на »Онлайн ТВ».

