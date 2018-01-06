/ Российские студенты стали лучшими хоккеистами

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Cборная студенческой хоккейной лиги России заняла первое место на Кубке мира по университетскому хоккею. В финале наши спортсмены встретились с сборной США. Счёт открыли американцы уже на первых секундах матча, однако эта шайба так и осталась единственной, попавшей в створ ворот нашей сборной. Матч закончился со счетом 6:1 в пользу команды СХЛ.
В российской сборной голами отличились: Переверзев, Васильев, Валиахметов и Тетерин. Вячеславу Плотичкину удалось оформить дубль.