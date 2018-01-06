/ Российские студенты стали лучшими хоккеистами

Игроки студенческой лиги выиграли Кубок мира у американцев.

Cборная студенческой хоккейной лиги России заняла первое место на Кубке мира по университетскому хоккею. В финале наши спортсмены встретились с сборной США. Счёт открыли американцы уже на первых секундах матча, однако эта шайба так и осталась единственной, попавшей в створ ворот нашей сборной. Матч закончился со счетом 6:1 в пользу команды СХЛ.

В российской сборной голами отличились: Переверзев, Васильев, Валиахметов и Тетерин. Вячеславу Плотичкину удалось оформить дубль.