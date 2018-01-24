Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
56.39 -0.02 69.45 +0.38
Челябинск
сейчас
 
-27 °C
завтра
 
-21 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ 2,5 грантовых миллиона потратят студенты на утилизацию отходов и выявление загрязнителей

2,5 грантовых миллиона потратят студенты на утилизацию отходов и выявление загрязнителей

78 учащихся смогут реализовать свои экопроекты.
сегодня в 14:16
  |  Общество

Организаторы подвели итоги конкурса студенческих инициатив в сфере экологии на Южном Урале. Он проходил по инициативе депутата Государственной Думы РФ Владимира Бурматова при поддержке Губернатора Бориса Дубровского. Отмечены проекты 78 участников, сумма грантов составила до 50 тысяч рублей. Всего на это выделено 2,5 миллиона.

Все инициативы студентов отличаются свежим взглядом на актуальные проблемы и востребованностью. Гранты помогут ребятам начать реализацию проектов, а для многих станут первым шагом к переходу на более масштабный охват. Однако главный итог конкурса я вижу в том, что для южноуральской молодежи открылся мощный социальный лифт. 78 победителей конкурса — это отличный повод для других попробовать свои силы в следующем году, проявить инициативу, активность, оригинальность. Для многих победителей этот успех станет началом большой карьеры. — отметил депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Напомним, ранее первокурсница химического факультета ЮУрГУ Анастасия Федосова получила патент для развития технологии утилизации вредных отходов латуни и отработанных растворов травления латуни. Также на защиту экологии ориентирован проект студентки ЧелГУ Ксении Галкиной. Команда волонтеров под ее управлением использует средства гранта, чтобы выявить в Челябинске неучтенные экологическим надзором предприятия, уклоняющиеся от соблюдения законодательства и направить информацию о них в природоохранную прокуратуру.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Сатка вызывает творческую молодежь на баттл
сегодня в 19:39
Сатка вызывает творческую молодежь на баттл
Общество
Медиахолдинг ОТВ призывает помочь маленькому Ване Ярмухаметову пойти и заговорить
сегодня в 19:32
Медиахолдинг ОТВ призывает помочь маленькому Ване Ярмухаметову пойти и заговорить
Общество
Идеальная экологическая ситуация погубит жизнь на Земле
сегодня в 18:55
Идеальная экологическая ситуация погубит жизнь на Земле
Общество
Родители выдали судебным приставам безответственного сына
сегодня в 18:41
Родители выдали судебным приставам безответственного сына
Общество
Что такое здоровый образ жизни? Минздрав назвал основные критерии
сегодня в 18:36
Что такое здоровый образ жизни? Минздрав назвал основные критерии
Общество
На 30% больше детей с офтальмологическими проблемами станут принимать челябинские врачи
сегодня в 17:52
На 30% больше детей с офтальмологическими проблемами станут принимать челябинские врачи
Происшествия
Экс-начальник отделения «Почты России» осуждена за использование служебного положения
сегодня в 17:45
Экс-начальник отделения «Почты России» осуждена за использование служебного положения
Общество
Почтовое отделение «из прошлого» поразило челябинцев
сегодня в 17:41
Почтовое отделение «из прошлого» поразило челябинцев
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна