/ 2,5 грантовых миллиона потратят студенты на утилизацию отходов и выявление загрязнителей

78 учащихся смогут реализовать свои экопроекты.

Организаторы подвели итоги конкурса студенческих инициатив в сфере экологии на Южном Урале. Он проходил по инициативе депутата Государственной Думы РФ Владимира Бурматова при поддержке Губернатора Бориса Дубровского. Отмечены проекты 78 участников, сумма грантов составила до 50 тысяч рублей. Всего на это выделено 2,5 миллиона.

Все инициативы студентов отличаются свежим взглядом на актуальные проблемы и востребованностью. Гранты помогут ребятам начать реализацию проектов, а для многих станут первым шагом к переходу на более масштабный охват. Однако главный итог конкурса я вижу в том, что для южноуральской молодежи открылся мощный социальный лифт. 78 победителей конкурса — это отличный повод для других попробовать свои силы в следующем году, проявить инициативу, активность, оригинальность. Для многих победителей этот успех станет началом большой карьеры. — отметил депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Напомним, ранее первокурсница химического факультета ЮУрГУ Анастасия Федосова получила патент для развития технологии утилизации вредных отходов латуни и отработанных растворов травления латуни. Также на защиту экологии ориентирован проект студентки ЧелГУ Ксении Галкиной. Команда волонтеров под ее управлением использует средства гранта, чтобы выявить в Челябинске неучтенные экологическим надзором предприятия, уклоняющиеся от соблюдения законодательства и направить информацию о них в природоохранную прокуратуру.

