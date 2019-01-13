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/ Журналисты принимают поздравления с Днем российской печати от Бориса Дубровского

Журналисты принимают поздравления с Днем российской печати от Бориса Дубровского

Губернатор пожелал больше хороших новостей.
сегодня в 08:00
  |  Общество

День российской печати не только праздник сотрудников газет. Его считают своим профессиональным праздником все журналисты. К ним 13 января обратился с поздравлениями губернатор Борис Дубровский. Он поблагодарил всех журналистов, которые выдают правдивую, достоверную информацию своим читателям и зрителям.

Мы живем сегодня в насыщенном информационном пространстве, в котором становится все больше событий, оценок, мнений, где наряду с объективной фактурой присутствуют эмоции и домыслы. В этом смысле мы благодарны профессионалам журналистики за помощь в реализации нашего конституционного права на правдивую достоверную информацию. На Южном Урале всегда было сильное профессиональное журналистское сообщество, ответственное за объективность в каждой строке и каждом сообщении, понимающее и чувствующее настроения людей, их проблемы и чаяния. Уверен, что оно будет оставаться таким и дальше. — сказал Борис Дубровский.

Губернатор пожелал больше хороших новостей всем работникам СМИ.

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