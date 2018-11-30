/ Призовое место на всероссийском конкурсе для СМИ заняло радио «Business FM Челябинск»

Челябинская область попала в призовую тройку впервые.

Агентство стратегических инициатив организовало и провело VII всероссийский конкурс журналистских работ «Предпринимательство в России: история, проблемы, успехи». Конкурс создан для того, чтобы привлечь внимание средств массовой информации к малому и среднему бизнесу. Это необходимо для оценки проблем, с которыми сталкиваются предприниматели в регионах. Номинации существуют для каждого вида СМИ, поэтому заявок на участие поступает очень много.

В этом году жюри отобрали всего 100 заявок, из которых всего 11 были в номинации «Материал о предпринимательстве в эфире радиокомпании». Серия материалов про бизнес Евгения Шакирова заняла призовое второе место.

Материалы как раз попали под тематику: в них содержались истории, проблемы и успехи регионального бизнеса. Например, как холодное челябинское лето отразилось на доходах предпринимателей, и как они с этим справились. Или как повлиял чемпионат мира по футболу на развитие ресторанного бизнеса в Челябинске, несмотря на то, что сам город не был задействован в его проведении.

По словам Евгения Шакирова, корреспондента «Business FM Челябинск», конкуренция очень высока, заявок много, в конкурсе участвовало множество людей из самых разных регионов, даже из Чукотского, А О.

В финал вышло много ребят из разных регионов, но из Челябинской области был я один. Мои коллеги поддерживали меня, мы находились в постоянной переписке и до, и после награждения. Мне до самого вызова на сцену победителей не верилось, что это финал конкурса, да еще и второе место. Мы принимали участие и ранее, планируем участвовать еще. Поскольку тематика каждый год корректируется, будут меняться и конкурсные материалы. Как мы говорим на «Business FM Челябинск»: «Будем держаться курса», то есть писать, общаться со спикерами, делать материалы. Я хочу отметить, что это не только моя победа. Это заслуга и звукорежиссеров, и редакторов, и ведущих, чьими голосами озвучиваются программы. Благодаря моему коллективу, все получилось. — прокомментировал «Первому областному» Евгений Шакиров.

Победители номинаций получат денежные призы: 1 место — 120 000 рублей, 2 место — 60 000 рублей, 3 место — 36 000 рублей.