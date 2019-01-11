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Районные печатные СМИ поддержат полумиллиардом рублей

Получить поддержку от государства можно, выиграв грант.
сегодня в 11:16
  |  Общество

Районные СМИ получили хорошую новость о финансовой поддержке ко Дню российской печати. Стало известно, что из федерального бюджета направили 556 миллионов рублей, которые распределят среди региональных и местных изданий.

Финансирование увеличили по инициативе депутатов. Не последнюю роль в этом сыграл Владимир Бурматов, к которому не раз обращались журналисты и редакторы городских и районных изданий Челябинской области.

На наших встречах редактора районных и городских СМИ делятся своими проблемами, а их действительно много, и федеральные средства являются серьезным подспорьем в решении этих проблем. Районные газеты являются важной частью жизни небольших городов, а в сельских территориях местная пресса является иногда единственным источником информации. При всей неоспоримой своей социальной значимости «районки» не могут быть полноценными коммерческими предприятиями, просто потому что в селах нет рынка рекламодателей. Именно поэтому необходима государственная поддержка местных и районных печатных СМИ. Считаю, что «районки» обязательно должны развиваться и в этом их необходимо поддерживать. Там замечательные профессиональные коллективы, традиции, которые закладывались десятилетиями, уникальный опыт и школа. Нужно этим дорожить. — сообщил Владимир Бурматов.

В прошлом году выиграть федеральный грант и получить часть от суммы, которую направили в поддержку печатных изданий, сумели больше 20 изданий Челябинской области. Редакторы говорят, что благодаря этому удалось реализовать многие проекты. Деньги закрывают «яму», образовавшуюся после серьезного провала рекламного рынка.

В 2018 году многие редакции Челябинской области смогли получить федеральные средства, существенно больше, чем, к примеру, в прошлом. Нас эти деньги очень выручили, мы смогли покрыть долги, которые долгое время нависали над редакцией. В нынешнем году обязательно будем вновь претендовать на эту поддержку. — рассказала редактор газеты Кунашакского района «Знамя труда» Лилия Девальд.

Районные СМИ уже могут готовить заявки на участие в конкурсе.

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