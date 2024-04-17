Из Челябинска в Минск запустят прямой авиарейс

Полеты будет осуществлять компания Red Wings

Челябинцы смогут улететь в столицу Беларуси прямым авиарейсом. Полеты в Минск начнутся во второй половине мая, сообщили в пресс-службе регионального Миндортранса.



Миндортранс Челябинской области провел конкурс на получение субсидии для авиаперелетов. Победителем стала компания Red Wings. Соглашение с перевозчиком заключат до конца апреля.

В пресс-службе уточнили, что работу провели в рамках исполнения поручения губернатора Алексея Текслера, а также реализации соглашения о сотрудничестве между правительствами Челябинской области и Республики Беларусь.