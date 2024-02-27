Между Челябинском и Махачкалой запустят прямые авиарейсы

Время в пути составит три часа

С 28 апреля из Челябинска можно будет улететь в Махачкалу. Возобновление прямых регулярных рейсов анонсировала авиакомпания Nordwind, сообщает телеграм-канал «Экономика Дагестана».

Полеты будут совершаться два раза в неделю — по средам и воскресеньям. Из Махачкалы самолет будет отправляться в 12:30 по местному времени и прибывать в Челябинск в 17:15. Обратно из Челябинска воздушное судно будет отправляться в 18:20. Время в пути составит 2 часа 55 минут.

Стоимость билета в одну сторону по самому бюджетному тарифу составит почти девять тысяч рублей.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало о том, что в 2024 году из Челябинска запустят 11 субсидируемых рейсов, в том числе в Махачкалу, Самару, Красноярск и ряд других городов, а также впервые — в Калининград. Еще два маршрута запустят из Магнитогорска.