Полеты из Челябинска в Минск стартуют 21 мая

Улететь в столицу Республики Беларусь можно почти за 10 тысяч рублей

Прямой авиарейс из Челябинска в Минск запустят с 21 мая. На сайте компании Red Wings уже стартовала продажа билетов. Полеты будут осуществлять один раз в неделю — по вторникам, сообщили в пресс-службе аэропорта «Курчатов».



Авиарейс заявлен до конца летнего сезона. Летать между странами будет самолет Sukhoi Superjet 100.

Время вылета из Челябинска — в 13:30, прибытие в Минск — в 15:00. Время в пути составит 3 часа 30 минут. Из Минска отправление в 16:00, прилет в Челябинск в 21:10. Время в пути — 3 часа 10 минут.

Согласно информации на сайте Red Wings, стоимость авиабилета из Челябинска в Минск 21 мая составляет почти 10 тысяч рублей. Обратно в этот же день можно улететь почти за семь тысяч рублей.

В июне слетать в столицу Республики Беларусь будет дешевле — в районе семи тысяч рублей.

Ранее Миндортранс Челябинской области провел конкурс на получение субсидии для авиаперелетов. Победителем стала компания Red Wings.

Работу провели в рамках исполнения поручения губернатора Алексея Текслера, а также реализации соглашения о сотрудничестве между правительствами Челябинской области и Республики Беларусь.