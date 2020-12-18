«С антителами можно»: каких родителей пустят на новогодний утренник в детский сад

Минобр Челябинской области назвал несколько вариантов

Родители дошколят все еще не смирились с тем, что им запретили приходить на новогодние утренники в детские сады. Ограничения введены из-за коронавируса. Однако, как оказалось, можно договориться.

«Ситуация во всех садиках разная. Пускать посторонних на утренник мы сейчас на самом деле не можем. Но это вопрос договоренностей. Где-то решили провести утренник за стеклом. Где-то на праздник пустят родителей, переболевших коронавирусом, то есть с антителами. Формат определяет сам детский сад. Попробуйте обсудить варианты. Но прошу не давите на воспитателей и на заведующих детсадом»,— заявила первый заместитель министра образования Челябинской области Елена Коузова.

Ранее Елена Коузова замечала, что оптимальный вариант праздника — без родителей, но с приглашением человека, который снимет утренник на видео и поделится записью со всей группой.