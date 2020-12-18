Минздрав Челябинской области оценил вероятность третьей волны пандемии

И пояснил, почему новый всплеск заражений все-таки неизбежен

В средствах массовой информации появились прогнозы относительно третьей волны пандемии. Слышать об этом странно, ведь многие регионы, в том числе и Челябинская область, еще не достигли пика второй волны. И все же новый всплеск неминуем. Рассказываем, почему.

«Любая вирусная инфекция распространяется волнообразно. Взять тот же грипп. Обычно он появляется в сентябре, октябре. Потом поднимает голову в ноябре-декабре. А третья волна заражений приходится на конец января — на февраль. То же самое может произойти и с коронавирусом», — говорит первый заместитель министра здравоохранения области Виктория Сахарова.

Зная о возможном сезонном подъеме инфекции, медики принимают все необходимые меры, чтобы встретить его во всеоружии.

Больницы делают запасы СИЗов и считают койки, которые можно отдать под ковид. В поликлиниках медикам раздают последние версии схем лечения. Также все медицинские учреждения области составляют график работы на новогодние выходные. Уже известно, что скорая помощь и неотложка в праздники будут работать круглые сутки. В поликлиниках будут дежурить врачи. Их расписание станет известно чуть позже.

Во время длинных каникул также продолжится ревакцинация тех, кто успел поставить первую прививку от коронавируса.

По словам Виктории Сахаровой, в начале пандемии около 50% южноуральцев переносили коронавирус бессимптомно. Сейчас доля таких пациентов сократилась примерно до 30%.