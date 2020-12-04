Дед Мороз из Великого Устюга подарил игрушечный домик больной девочке из Челябинска

Семилетняя Кира давно мечтала об уютном гнёздышке для своего хомячка.

В пятницу, 4 декабря, Дед Мороз из Великого Устюга встретился с ребятишками из Челябинска. Из-за объявленной пандемии он не стал приезжать на Урал лично — общение шло в режиме онлайн. Но это не помешало выведать у волшебника его секреты. Каемся, мы подслушали разговор и сейчас раскроем самые главные тайны взрослым.

Дед Мороз рассказал детям, что в его резиденции есть волшебный большой телескоп. Он помогает следить за всеми ребятами. И если кто-то не успел отправить Деду Морозу письмо с просьбами о подарках, дедушка всё равно будет знать, что дарить.

В новогоднюю ночь он достанет огромный волшебный мешок, возьмет в руку свой волшебный посох и полетит на санях по России раздавать подарки. Кстати, мешок Морозу сшила его помощница баба Жара. Она стряпает Деду Морозу вкусняшки, среди которых он больше всего любит шанежки.

Дед Мороз призвал ребят беречь здоровье: заниматься спортом, мыть руки и носить маски, чтобы всю зиму можно было кататься на коньках и лыжах, — а уж хорошую погоду он наколдует.

Этой зимой дедушка получил много писем с пожеланиями добра, для него самого это лучший подарок. В ответ Дедушка пригласил ребят приехать в гости в его резиденцию — она открыта весь год.

Сегодня помощники Деда Мороза передали подарок для семилетней девочки Иры из Челябинска, которая болеет муковисцидозом. Это небольшой домик для её хомячка. И поддержали благотворительное движение «Вместе», которое помогает детям с диабетом.