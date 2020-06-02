С 5 июня можно будет подать заявление на голосование по поправкам в Конституцию по месту пребывания

Заявки будут принимать МФЦ, территориальные избирательные комиссии и Госуслуги.

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Президент назначил дату голосования по внесению поправок в Основной закон Российской Федерации на 1 июля. Председатель ЦИК России Элла Памфилова сегодня, 2 июля, объявила о том, что прием заявок через МФЦ, Госуслуги и территориальные избирательные комиссии на голосование по месту нахождения начнется с 5 июня.

«У нас с 5 по 21 июня уже должен идти сбор заявлений по „Мобильному избирателю“. Да, сейчас гораздо меньше мобильности, меньше ездят в командировки, отпуска. Через месяц, наверное, будет больше, чем сейчас, но все равно меньше, чем в обычной жизни. Но все равно есть люди, которые живут не там, где зарегистрированы. Многие выезжают на дачу. Чтобы пережить самоизоляцию, многие вовремя покинули свои квартиры, оказались в разных местах, а голосовать человек желает. Такая возможность посредством „Мобильного избирателя“ у всех, кто окажется в день голосования и предшествующие ему шесть дней, не по месту прописки, есть. У дачников тоже», — передает слова Панфиловой «РИА Новости».

Элла Панфилова отметила, что с 5 по 21 июня подать заявку на голосование по месту нахождения можно будет через МФЦ, территориальную комиссию или портал Госуслуг, а с 16 по 21 июня — в участковой комиссии.