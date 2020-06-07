Голосование за поправки в Конституцию РФ: что делать южноуральцам, если в этот день они вдали от дома

Подробную инструкцию необходимых действий дали в Избиркоме Челябинской области.

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В минувшую пятницу Избирательная комиссия Челябинской области приняла первое заявление на участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, которое состоится 1 июля 2020 года. Также в пресс-службе Избиркома сообщили, где и когда можно подать заявление на участие в голосовании, если в этот день человек не будет находиться по месту прописки.

«Если вы житель Челябинской области и в дни общероссийского голосования с 26 июня по 1 июля 2020 года будете находиться вне места своей регистрации, вы сможете проголосовать на любом удобном для вас избирательном участке на территории Челябинской области. Для этого необходимо подать заявление в любом офисе МФЦ, через портал Госуслуг или в любой территориальной комиссии области»,— рассказали в Избиркоме.

Подать заявление о включении своей кандидатуры в список участников голосования по месту нахождения можно с 5 июня до 14:00 21 июня 2020 года.

Участковые избирательные комиссии начнут принимать подобные заявления с 16 июня 2020 года и до 14:00 часов 21 июня 2020 года.