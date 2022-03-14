Продажа детских путевок с кешбэком стартует в ночь на 31 марта

Правила программы не поменяются

В 2022 году семьи с детьми снова смогут вернуть часть денег, потраченных на отдых ребенка в лагере. Продажа путевок с кешбэком стартует в ночь на 31 марта. Об этом в понедельник, 14 марта, объявили в правительстве РФ.

«Продажи детских путевок с кешбэком начнутся в ночь на 31 марта. Отправиться в лагерь можно с 1 мая»,

— заявляют в Москве.

Базовые условия программы не поменяются по сравнению с прошлым годом.

Получить возврат средств можно только в том случае, если лагерь подключен к программе детского туристического кешбэка. Оплатить путевку необходимо картой «Мир». Перед оплатой карту необходимо зарегистрировать в Программе лояльности для держателей карт «Мир».