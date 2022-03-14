«Продажи детских путевок с кешбэком начнутся в ночь на 31 марта. Отправиться в лагерь можно с 1 мая», — заявляют в Москве.
Базовые условия программы не поменяются по сравнению с прошлым годом.
Получить возврат средств можно только в том случае, если лагерь подключен к программе детского туристического кешбэка. Оплатить путевку необходимо картой «Мир». Перед оплатой карту необходимо зарегистрировать в Программе лояльности для держателей карт «Мир».
Получить обратно можно до половины стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей.
Программу туристического кешбэка для взрослых возобновят в России с 15 марта.
Кроме того, во время летних каникул 2022 года цена билетов на поезд для школьников от 10 до 17 лет будет снижена вдвое.
А уже в мае малоимущие россияне смогут подать заявление на ежемесячное пособие для детей с 8 до 16 лет. Подробнее об этой выплате можно узнать в отдельном материале.