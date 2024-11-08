С 15 декабря Челябинск и Екатеринбург соединит электричка «Финист»

Пригородный поезд будет курсировать ежедневно

Из Челябинска в Екатеринбург запустят новый пригородный маршрут, который будет ходить ежедневно. Поезд № 7048/7049 получил название «Финист».

Электричка Челябинск — Екатеринбург будет останавливаться на станциях Муслюмово, Нижняя, Каменск-Уральский, Соцгород, Храмцовская, Арамиль, Кольцово, Компрессорный Завод, Шарташ и о. п. Первомайская. Время в пути составит чуть больше четырех часов.

«Финист», состоящий из пяти вагонов, будет оснащен системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, видеонаблюдения, информационными табло и USB-розетками. В электропоезде три санитарных модуля, оснащенные пеленальными столиками. Также электрички адаптированы для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями: есть места для установки инвалидных колясок и предусмотрены подъемники.

Рейс из Челябинска будет отправляться в 7 утра, прибытие в Екатеринбург — в 11:18. Обратный поезд выедет из столицы Свердловской области в 18:25, в Челябинск придет в 22:43.

Напомним, возможность запуска скоростной электрички глава региона обсуждал с вице-премьером РФ Виталием Савельевым. Алексей Текслер подчеркнул, что поезд отвечает всем современным требованиям.