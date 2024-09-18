Алексей Текслер: запуск скорого электропоезда «Финист» — шаг в развитии агломерации Челябинск — Екатеринбург

Новая электричка между уральскими столицами начнет курсировать 15 декабря

Запуск скорого электропоезда «Финист» в декабре текущего года станет новым шагом в развитии агломерации Челябинск — Екатеринбург, об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Напомним, возможность запуска скоростной электрички по маршруту Челябинск — Каменск-Уральский — Екатеринбург глава региона обсуждал с вице-премьером РФ Виталием Савельевым во время визита последнего в Челябинскую область и получил поддержку предложений региона, касающихся развития транспортной инфраструктуры.

«Челябинск — Екатеринбург — это перспективная крупнейшая агломерация в стране (после Москвы и Санкт-Петербурга). Два мегаполиса географически находятся рядом, в 200 километрах друг от друга, и мы развиваем транспортные возможности между нашими регионами для удобства жителей. Важно, что поезд „Финист“ отвечает современным требованиям: он комфортный, быстрый, адаптирован для маломобильных граждан», — отметил Алексей Текслер.

В первый рейс «Финист» отправится 15 декабря 2024 года. Поезд из пяти вагонов будет курсировать ежедневно. По пути следования он будет делать остановки на станциях Муслюмово, Нижняя, Каменск-Уральский, Соцгород, Кольцово, Первомайская. Время в пути составит около четырех часов.

Планируется, что «Финист» будет отправляться из Челябинска в 7 часов утра, а возвращаться из Екатеринбурга в 18:40. Расписание проработано с учетом времени отправления и прибытия «Орланов». Таким образом, пассажиры могут выбрать, на каком поезде ехать.

Новый инновационный подвижной состав «Финист» оснащен российским асинхронным двигателем, работает на тяговом оборудовании, имеет систему микроклимата и обеззараживания воздуха в салоне и кабине машиниста. Сиденья оборудованы USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Вагоны обеспечены бесперебойным доступом к интернету (Wi-Fi) и адаптированы для маломобильных пассажиров.