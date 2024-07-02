Виталий Савельев и Алексей Текслер обсудили развитие транспортной инфраструктуры Челябинской области

Улучшение сферы важно для региона, который является приграничным

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Виталий Савельев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудили развитие транспортной инфраструктуры региона. Речь шла, в частности, о ремонте федеральных дорог, запуске скорого электропоезда «Финист» в Екатеринбург, строительстве нового терминала аэропорта в Магнитогорске, развитии ТЛК «Южноуральский». В совещании приняли участие представители министерства транспорта РФ, Росавиации, Росгранстроя, Южно-Уральской железной дороги, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Открывая совещание, губернатор Алексей Текслер доложил в том числе о развитии федеральной сети дорог на территории региона. Участок трассы А-310 Челябинск — Троицк — Казахстан от Еманжелинска до поворота на поселок Синий Бор в 2024—2026 годах расширят до четырех полос. По этой дороге ежесуточно проезжает до 17 тысяч машин, поэтому модернизация трассы необходима. Вместе с этим продолжаются работы на М-5. В 2024 году откроют расширенный до четырех полос участок между Чебаркулем и Миассом. Увеличивают трассу на участке от границы с Республикой Башкортостан по территории Челябинской области.

«Первый участок 15-километровый планируем запустить в этом году. Но срок завершения этих работ изначально был чуть раньше. Поэтому считаем необходимым увеличить скорость проведения работ. Кроме того, у нас подготовлены ПСД по расширению двух участков, просим рассмотреть возможность ускоренного финансирования ремонта этих участков»,— отметил Алексей Текслер.

На совещании обсудили возможность запуска скорого электропоезда «Финист» по маршруту Челябинск — Каменск-Уральский — Екатеринбург.

«Мы заинтересованы в развитии одной из крупнейших в стране агломераций — Челябинская и Свердловская, ряд крупных городов находится в направлении движения, маршрут будет крайне востребован жителями»,— сказал губернатор.

В 2025 году планируется начать строительство нового терминала аэропорта Магнитогорска. Стороны обсудили вопрос опережающего финансирования работ.

«Ключевой проект — завершение реконструкции аэропорта Магнитогорска и строительство там нового терминала. Здесь важно синхронизировать работу — она комплексная, все должно идти без сбоев. Ну и обсудили новые направления авиаперевозок. Здесь правительство нас также поддержит»,— прокомментировал Алексей Текслер.





Виталий Савельев отметил работу губернатора Челябинской области.

«Алексей Леонидович глубоко в теме всех вопросов. Задачи, которые он ставит, нашли поддержку с нашей стороны — это развитие автодорог, подходов к пункту пропуска „Бугристое“, необходимость улучшения связанности по железной дороге — мы обсуждали возможность запуска дополнительных поездов, развитие аэропортов. Аэропорт в Магнитогорске также был среди обсуждавшихся вопросов. Мы посмотрим, что можно сделать, чтобы сдвинуть сроки его строительства влево»,— отметил заместитель председателя правительства РФ.

Алексей Текслер поблагодарил Виталия Савельева за поддержку предложений Челябинской области о развитии транспортной инфраструктуры. Губернатор отметил важность этого направления для региона, который является приграничной территорией. Отдельно обсудили перспективы ТЛК «Южноуральский» и развития международного транспортного коридора «Север — Юг».

«Сегодня принято решение о дальнейшем развитии ТЛК, имея в виду строительство нового складского комплекса площадью порядка 60 тысяч квадратных метров. Плюс развитие инфраструктуры, которая позволит увеличить интенсивность оборота контейнеров и интенсивность грузоперевозок по тому же коридору „Север — Юг“. Это направление для нас важно как для приграничного региона, где начинается маршрут „Север — Юг“. И еще раз хотел бы высказать слова благодарности Виталию Геннадьевичу за поддержку по всем направлениям. Для нас это важно»,— подчеркнул губернатор.

Отметим, что Виталий Савельев и Алексей Текслер осмотрели пропускной пункт «Бугристое» на границе с Казахстаном. По поручению президента РФ Владимира Путина там началась модернизация. Это направление важно для грузоперевозок, пассажирских перевозок и личных поездок. Количество полос для транспорта увеличится с 13 до 32. Благодаря этому пропускная способность вырастет более чем в два раза. Расширение КПП со стороны Казахстана будет обсуждаться на уровне правительств двух стран.