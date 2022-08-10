В Челябинске с 10 августа вступает в силу новое билетное меню для проезда в общественном транспорте. В ИА «Первое областное» собрали самую актуальную на сегодняшний день информацию: как выгоднее ездить на общественном транспорте, где купить транспортную карту и как ее пополнить.
Что нового в билетном меню проезда в общественном транспорте?
Челябинск — один из крупнейших городов России с развитой транспортной системой, которая сейчас находится в стадии реформы. В городе последние три года постоянно обновляется подвижной состав, открываются новые направления и маршруты, ремонтируются дороги, трамвайные пути, запускаются новые остановки общественного транспорта.
Индексация стоимости проезда — часть транспортной реформы Челябинской агломерации. Основная цель этих изменений — сделать общественный транспорт максимально удобным и комфортным для поездок по городу и окрестностям. Для прозрачной работы в части доходов от общественного транспорта реформа предусматривает максимальную вовлеченность пассажиров в систему безналичной оплаты. Так, и новые изменения в стоимости проезда ориентированы на это.
Итак, с 10 августа проездной «на месяц» стал дешевле на 300 рублей. Ранее он стоил 1400 рублей, теперь проездной обходится пассажирам в 1100 рублей. Напомним, год назад стоимость длительного проездного составляла 2200 рублей, то есть в два раза выше новой цены.
Разовый проезд по транспортной карте с пересадкой за 60 минут составит привычные 25 рублей. Проезд по банковской карте без пересадки будет стоить 26 рублей, льготный проездной повысился всего на 1 рубль, его стоимость составляет 12,5 рубля. Поездка за наличные составит 30 рублей.
Кому выгодны изменения в билетном меню?
Прежде всего изменения в билетном меню стали выгодны постоянным пассажирам общественного транспорта: ежемесячный проездной подешевел на 20% — с 1400 рублей до 1100.
Неизменной осталась стоимость поездки по транспортной карте — 25 рублей с пересадкой за 60 минут. Пункты продаж карты действуют в офисах МУП «Служба организации движения».
Где купить транспортные карты?
В администрации города Челябинска рассказали, какие еще точки продаж транспортных карт откроются в ближайшее время. Уже сегодня их можно купить за наличный расчет у всех кондукторов в автобусах, трамваях и троллейбусах.
С сегодняшнего дня открыты продажи в головном офисе ПАО «Челябинвестбанк» (адрес: площадь Революции, 8) и на четырех городских автостанциях (автостанции «Северные ворота», «Восточные ворота», «Южные ворота» и автовокзал «Центральный») за наличный расчет.
Кроме того, 50 точек откроются в офисах Челябинвестбанка с 13 августа. А 13 и 14 августа — еще и в трех торгово-развлекательных комплексах города: «Космос», «Кольцо», «Горки».
Как пополнить транспортную карту?
Пополнить транспортную карту можно несколькими способами, как наличным, так и безналичным платежом.
Сделать это можно:
— через систему «Город»;
— офисы Челябинвестбанка;
— приложение «Сбербанк Онлайн»;
— в 7 пунктах МУП «СОД»;
— а также онлайн в приложении «Интерсвязь» — «Умный домофон» (брелок (транспортная карта) для проезда в общественном транспорте).
Для чего вводятся изменения в билетном меню?
Помимо обновления общественного транспорта и ухода от «черного нала», новое билетное меню — часть большой стратегии развития Челябинской агломерации. Введение безналичной системы оплаты проезда позволит разгрузить водителей и планомерно перейти к работе без кондуктора. Многим из них уже сегодня предлагают профориентацию в системе городского транспорта. В планах у Миндортранса региона — введение месячного проездного для городских льготников: пенсионеров, школьников и студентов. Это обеспечит бесплатные пересадки для этих категорий жителей между маршрутами.
Единый оператор Автоматизированная система оплаты проезда Челябинской агломерации также планирует внедрить:
— мобильное приложение и виртуальную транспортную карту;
— объединение билетной системы Челябинска и Копейска, в том числе единый месячный проездной по агломерации;
— увеличение пунктов пополнения/продажи карт;
— дальнейшее улучшение билетного меню (бесплатные пересадки по банковским картам, новые виды безлимитных проездных — на сутки и на 7 суток).
А как в других городах?
В Челябинске стоимость проезда в общественном транспорте не менялась последние пять лет. Мы решили сравнить, как выглядит новое билетное меню столицы Южного Урала в сравнении с «коллегами» из других городов-миллионников.
Так, проезд в Казани за наличные обходится в 36 рублей, а по транспортной и банковской картам — в 31 рубль. В Екатеринбурге стоимость проезда: 32 — за наличные и по 30 рублей — за оплату картами. В Красноярске стоимость билетов любым из способов — 32 рубля за поездку, а в Перми — 33 рубля.
Напомним, в рамках реформы в Челябинске закупили 259 новых автобусов, 30 трамвайных вагонов прибыли в город в прошлом году. Еще 30 новых выйдут на линию до конца 2022 года. В пятницу, 6 августа, два новых низкопольных трамвая уже успели оценить горожане. В 2023 году в рамках концессии будет полностью обновлен троллейбусный парк. Также в областном центре идет масштабный ремонт дорожного полотна и обновление трамвайных путей.
Кроме того, в Челябинске реализуют масштабный проект метротрама. Минстрой РФ уже утвердил инфраструктурный кредит на 73 млрд на эти цели.