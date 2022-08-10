С 10 августа в Челябинске действует новое билетное меню в общественном транспорте

Рассказываем, сколько стоит проезд, где купить транспортную карту и в каких городах самые дешевые билеты

В Челябинске с 10 августа вступает в силу новое билетное меню для проезда в общественном транспорте. В ИА «Первое областное» собрали самую актуальную на сегодняшний день информацию: как выгоднее ездить на общественном транспорте, где купить транспортную карту и как ее пополнить.

Что нового в билетном меню проезда в общественном транспорте?

Челябинск — один из крупнейших городов России с развитой транспортной системой, которая сейчас находится в стадии реформы. В городе последние три года постоянно обновляется подвижной состав, открываются новые направления и маршруты, ремонтируются дороги, трамвайные пути, запускаются новые остановки общественного транспорта.

Индексация стоимости проезда — часть транспортной реформы Челябинской агломерации. Основная цель этих изменений — сделать общественный транспорт максимально удобным и комфортным для поездок по городу и окрестностям. Для прозрачной работы в части доходов от общественного транспорта реформа предусматривает максимальную вовлеченность пассажиров в систему безналичной оплаты. Так, и новые изменения в стоимости проезда ориентированы на это.

Итак, с 10 августа проездной «на месяц» стал дешевле на 300 рублей. Ранее он стоил 1400 рублей, теперь проездной обходится пассажирам в 1100 рублей. Напомним, год назад стоимость длительного проездного составляла 2200 рублей, то есть в два раза выше новой цены.

Разовый проезд по транспортной карте с пересадкой за 60 минут составит привычные 25 рублей. Проезд по банковской карте без пересадки будет стоить 26 рублей, льготный проездной повысился всего на 1 рубль, его стоимость составляет 12,5 рубля. Поездка за наличные составит 30 рублей.

Кому выгодны изменения в билетном меню?

Прежде всего изменения в билетном меню стали выгодны постоянным пассажирам общественного транспорта: ежемесячный проездной подешевел на 20% — с 1400 рублей до 1100.

Неизменной осталась стоимость поездки по транспортной карте — 25 рублей с пересадкой за 60 минут. Пункты продаж карты действуют в офисах МУП «Служба организации движения».

Где купить транспортные карты?

В администрации города Челябинска рассказали, какие еще точки продаж транспортных карт откроются в ближайшее время. Уже сегодня их можно купить за наличный расчет у всех кондукторов в автобусах, трамваях и троллейбусах.

С сегодняшнего дня открыты продажи в головном офисе ПАО «Челябинвестбанк» (адрес: площадь Революции, 8) и на четырех городских автостанциях (автостанции «Северные ворота», «Восточные ворота», «Южные ворота» и автовокзал «Центральный») за наличный расчет.

Кроме того, 50 точек откроются в офисах Челябинвестбанка с 13 августа. А 13 и 14 августа — еще и в трех торгово-развлекательных комплексах города: «Космос», «Кольцо», «Горки».

Пополнить транспортную карту можно несколькими способами, как наличным, так и безналичным платежом.

Сделать это можно:

— через систему «Город»;

— офисы Челябинвестбанка;

— приложение «Сбербанк Онлайн»;

— в 7 пунктах МУП «СОД»;

— а также онлайн в приложении «Интерсвязь» — «Умный домофон» (брелок (транспортная карта) для проезда в общественном транспорте).

Для чего вводятся изменения в билетном меню?

Помимо обновления общественного транспорта и ухода от «черного нала», новое билетное меню — часть большой стратегии развития Челябинской агломерации. Введение безналичной системы оплаты проезда позволит разгрузить водителей и планомерно перейти к работе без кондуктора. Многим из них уже сегодня предлагают профориентацию в системе городского транспорта. В планах у Миндортранса региона — введение месячного проездного для городских льготников: пенсионеров, школьников и студентов. Это обеспечит бесплатные пересадки для этих категорий жителей между маршрутами.

Единый оператор Автоматизированная система оплаты проезда Челябинской агломерации также планирует внедрить:

— мобильное приложение и виртуальную транспортную карту;

— объединение билетной системы Челябинска и Копейска, в том числе единый месячный проездной по агломерации;

— увеличение пунктов пополнения/продажи карт;

— дальнейшее улучшение билетного меню (бесплатные пересадки по банковским картам, новые виды безлимитных проездных — на сутки и на 7 суток).

А как в других городах?

В Челябинске стоимость проезда в общественном транспорте не менялась последние пять лет. Мы решили сравнить, как выглядит новое билетное меню столицы Южного Урала в сравнении с «коллегами» из других городов-миллионников.

Так, проезд в Казани за наличные обходится в 36 рублей, а по транспортной и банковской картам — в 31 рубль. В Екатеринбурге стоимость проезда: 32 — за наличные и по 30 рублей — за оплату картами. В Красноярске стоимость билетов любым из способов — 32 рубля за поездку, а в Перми — 33 рубля.

Напомним, в рамках реформы в Челябинске закупили 259 новых автобусов, 30 трамвайных вагонов прибыли в город в прошлом году. Еще 30 новых выйдут на линию до конца 2022 года. В пятницу, 6 августа, два новых низкопольных трамвая уже успели оценить горожане. В 2023 году в рамках концессии будет полностью обновлен троллейбусный парк. Также в областном центре идет масштабный ремонт дорожного полотна и обновление трамвайных путей.

Кроме того, в Челябинске реализуют масштабный проект метротрама. Минстрой РФ уже утвердил инфраструктурный кредит на 73 млрд на эти цели.