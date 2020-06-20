Работающие пенсионеры могут продлить электронные больничные

Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин.

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Работающие пенсионеры старше 65 лет, не перешедшие на удалённый режим работы, могут продлить электронные больничные. Речь идёт о пенсионерах, которые проживают в тех регионах, где всё ещё действует режим повышенной готовности. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.

«Такие граждане могут оформлять электронные больничные сроком действия с 15 июня до официального окончания режима самоизоляции в данном конкретном регионе»,— говорится в пояснительной записке на сайте Правительства РФ.

Предоставлять какие-то сведения пенсионерам не придётся: оформлять документы будут по тем данным, которые работодатели направляют в Фонд социального страхования. Оплачиваться больничный также будет за счёт средств Фонда напрямую работнику со дня оформления листка нетрудоспособности за весь период в течение семи дней со дня оформления больничного.

«Расчёт пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином проходит по общим правилам. При стаже более восьми лет дни, проведённые на больничном, оплачиваются в 100-процентном размере»,— уточняется в записке.

Напомним, в Челябинской области режим повышенной готовности продлён до 30 июня 2020 года по решению губернатора Алексея Текслера.