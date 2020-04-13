«Регионы отстают на 3-4 недели»: Татьяна Голикова о прогнозах заболеваемости коронавирусом в России

По словам вице-премьера это время нужно потратить на подготовку к пику.

Послушать 00:00

В России за сутки количество заболевших новой коронавирусной инфекцией увеличилось на 2558 человек. Всего зафиксировано 18 тысяч случаев заболевания. Большая часть из них приходится на Москву и Московскую область. В остальных регионах России рост заболевания проходит не такими темпами.

«На три — четыре недели отстают регионы страны. Важно подготовить систему здравоохранения и соответствующие койки, это время дано регионам именно для этого. А с другой стороны предпринять жесткие усилия, чтобы заболевание не распространялось, а этого возможно достичь только несколькими путями. Первый — самоизоляция, что регионы уже предпринимают. Но коэффициент самоизоляции показывает, что не во всех регионах граждане соблюдают этот режим. Призываю граждан оставаться дома, потому что именно в этом залог благоприятного развития ситуации в нашей стране», — сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Для того, чтобы эффективно подготовить регионы, будут задействованы все необходимые ресурсы.

«Нужно продумать все детали и варианты, рационально распределить нагрузку на больницы и клиники, предусмотреть возможность для манёвра с учётом ситуации в конкретных территориях. Речь в том числе о том, чтобы оперативно перенаправлять запасы средств защиты для медицинского персонала, резервы аппаратов ИВЛ и лекарств, а также врачебные бригады именно в те регионы и медицинские учреждения, где они наиболее в данный момент времени востребованы», — сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Глава государства отметил, что создание дополнительных коек идет по плану. Поскольку у регионов есть запас времени, все подготовительные работы успеют завершить до пика заболеваемости.