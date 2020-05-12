Новую платформу построили для пригородного вокзала в Челябинске

Попасть на нее можно будет напрямик из здания вокзала через тоннель.

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В Челябинске завершилось строительство новой платформы и тоннеля к ней на пригородном вокзале. Для того, чтобы построить платформу № 5, потребовалось полтора года. Проект был реализован в рамках инвестпрограммы ОАО «РЖД».

«Несмотря на непростую ситуацию, ОАО „РЖД“ продолжает работы по развитию инфраструктуры, созданию комфортной среды для пассажиров, ведь безопасность и удобство для нас безусловный приоритет. Объект называется „Платформа № 5 с тоннелем“, работы велись полтора года, затрачено более 170 миллионов рублей», — сообщает начальник пригородного вокзала Челябинск Александр Певцов.

Попасть на нее можно напрямую из здания пригородного вокзала, обходить его по улице не придется. Сама платформа высокая, что обеспечивает жителям города удобные посадку и высадку.

Тоннель длиной в 54 метра оснащен средствами для передвижения маломобильных граждан: спуститься внутрь можно на лифте или эскалаторе, выход на платформу оснащен пандусом.