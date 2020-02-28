Гуляй народ: где южноуральцы могут проводить зиму

Площадки Челябинска, Миасса, Магнитогорска и Златоуста готовят к Масленице.

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Проводы зимы в этом году выпадают на первый день календарной весны. В Челябинске массовые гулянья 1 марта развернутся сразу на трех площадках. В горсаду имени Пушкина с 12 часов можно будет принять участие в веселых играх и фотоконкурсе, посетить выставку украшений, состязаться с известным стронгменом, послушать хор, посмотреть фаер-шоу, сжечь чучело Зимы и, конечно, продегустировать блинчики.

В это же время в ПКиО имени Гагарина покажут театрализованные представления, проведут забавные состязания, в числе которых покорение ледяного столба. Горожан также ожидает концерт, продуктовая ярмарка и сжигание самой большой фигуры Масленицы. Жители ЧТЗ смогут отметить проводы зимы в Саду Победы, там также запланирована праздничная программа.

А вот в Миассе досуг проведут еще и с пользой. Главные гулянья развернутся в поселке Тургояк на перекрестке улиц Спартака и Дубровной, рядом с пешеходным мостом в 12 часов. Там же организуют раздельный сбор мусора в рамках благотворительного проекта. Площадка практически готова к встрече гостей, осталось лишь нанести разметку под торговые ряды.

«Площадка в предфинишном состоянии, почти все готово, конечно, корректировки проводим с учетом погодных изменений. Вот снежная крепость не совсем снежной получилась», — рассказывает руководитель подготовки площадки Кирилл Черкасов.

Масленицу в Магнитогорске местные власти обещают взять на контроль, там строго проследят за тем, как будет проходить сжигание чучела. Празднество устроят в полдень у ДК Железнодорожников, где можно будет продемонстрировать свои кулинарные способности по части выпекания блинов и получить за это призы.

В Златоусте проводить зиму обещают у ДК «Металлург» в 12 с концертом, ярмаркой, чаепитием и состязаниями, а в парке «Молодежный» в час дня златоустовцев ожидают веселые хороводы, игры и мастер-классы.

Предстоящее воскресенье именуется «Прощеным», в этот день православным верующим следует повиниться перед близкими за нанесенные обиды и с легким сердцем вступить в дни Великого поста.