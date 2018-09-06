/ «Ржака!» Сотрудники ОТВ делятся самыми смешными ситуациями на работе и в жизни

«Первый областной» продолжает серию публикаций к 15-летнему юбилею компании.

Сайт «Первый областной» продолжает серию публикаций, приуроченную к 15-летию медиахолдинга ОТВ. В 2003 году зрители впервые получили возможность узнавать самые важные и значимые новости Челябинской области.

Для зрителей и читателей работает огромная команда профессионалов. Это не только телевизионные корреспонденты, но и сотрудники радиостанций и сайтов, техники, монтажеры и звукорежиссеры. За эти годы произошло много курьезных случаев, поделиться которыми решили сотрудники холдинга к юбилею.

«Кабанчик визжал на весь концертный зал»



Забавный случай произошел во время съемок первого в Челябинской области реалити-шоу «Пятеро смелых». Один из его участников принес на съемочную площадку декоративных кабанчиков, которых сам разводил. Он хотел вручить их другим действующим лицам проекта. Когда в полном зрительном зале была полнейшая тишина, зверюшки начали вести себя довольно громко. Кабанчики активно хрюкали и пытались сбежать из коробки.



Коробка стояла за сценой. Я стоял рядом с большой видеокамерой в руках. Смотрю, один из кабанчиков вылез из коробки и побежал к сцене. В этот момент уже начиналось награждение участников. Я за ним. В самый последний момент я схватил хрюшку одной рукой за лапу, во второй держал камеру. Зверюга так начала орать, визжать, брыкаться. Второй оператор подбежал ко мне, чтобы помочь укротить беглеца. Мы едва сдерживались, чтобы не расхохотаться. Зрители слышали поросячьи визги, но не понимали, что происходит. Когда кабанчиков вручили участникам шоу, тогда зрители поняли, кто так громко визжал за сценой. — вспоминает оператор Михаил Удалов.

Корреспонденты сели за руль БТРа

Корреспонденты канала ОТВ попали в курьезную ситуацию во время съемок сюжета ко Дню защитника Отечества. Иван Лежнин и Василий Цвентух должны были прокатиться на габаритной технике по полигону. Ивану выпал БТР, а его коллеге — КАМАЗ.

Сначала нам показали аудитории и гаражи, где проходит теория, а потом повели на автодром. Я договорился о том, что для концовки сюжета нам дали возможность немного проехать самим и развернуться. Чтобы преодолеть всю полосу, необходимо понимать, что и как. И вот, я сажусь за руль, мне объясняют, как переключать передачи. Они немного отличаются от привычных автомобилей, 1-я и 2-я задняя иначе включаются. И я понимаю, что вообще ни черта не вижу. А это огроменная машина размером с 2 грузовика, которая весит 13 тонн. Чтобы был обзор, нужно извернуться и высунуть голову из люка. Суть в том, что мы проехали все как надо, но поскольку хронометраж ограничен, на видео не видно, что я управляю. — вспоминает корреспондент Иван Лежнин.

«Наше утро» на Зюраткуле

Неожиданные открытия настигают сотрудников медиахолдинга не только на съемках. Даже рядовой выезд на природу стал поводом для нескольких стендапов и увлекательных историй для команды программы «Наше утро».

Два года назад командой мы ходили на Зюраткуль, гуляли по альпийским лугам, видели диких животных и краснокнижные растения. Проводник показал нам лося Алешку. Самым смешным было то, что мы нашли огромную чагу. Это очень полезный и дорогой гриб. Начали его сбивать, с трудом нам это удалось. Несколько километров несли груз с собой, а потом забыли на привале. Тогда же зародились теплые отношения между двумя коллегами, которые недавно переросли в свадьбу. — рассказала сайту «Первый областной» продюсер программы «Наше утро» Инесса Ким.

35 километров вокруг озера по совету коллеги

Для того, чтобы понять предел своих возможностей, необходимо выходить из зоны комфорта. Именно так поступил сотрудник программного отдела Сергей Мартынов. Он отправился в веломарафон вокруг озера Тургояк.

О том, что в Миассе пройдет «Веломарафон чистой воды» я узнал от руководителя филиала медиахолдинга ОТВ в Миассе Надежды Курбатовой. Она планировала собрать команду из пяти сотрудников, но до старта добрались не все. Веломарафон представлялся мне легкой прогулкой вокруг озера. Иллюзия улетучилась, как только свернули в лес с асфальта и сразу поехали на подъем. Дальше почти вся трасса проходила по лесу. Еще была гора Липовая, в которую еще в прокате советовали подниматься спешившись. Трасса сложная, много подъемов и спусков, капал дождь, местами дорогу через лес развезло. Пару раз упал с велосипеда, но обошлось без травм. — поделился своей историей редактор контента программного отдела Сергей Мартынов.

Пропустил все голы во время съемок хоккея

И такое тоже бывает. Один из операторов ОТВ должен был снять игру челябинской команды «Трактор». Но ровно в тот момент, когда он пытался сделать подсъем болельщиков, обязательно забивался гол. И так ровно 7 раз. В итоге на видеоряде не было ни одного кадра с шайбой в воротах.

Это было очень давно. Тогда «Трактор» играл в «Юности». Голы же нельзя спланировать, а красивые кадры с болельщиками тоже нужны. Вот такой ляп у нас и получился тогда — красивые болельщики, но ни одного гола из семи. Сейчас мы это вспоминаем и смеемся. А вот тогда было не до смеха. — вспоминает главный оператор ОТВ Михаил Удалов.

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