/ 15-летию ОТВ посвящается. Перечитываем самые трогательные письма от зрителей и читателей

Сотни конвертов бережно хранятся в архиве медиахолдинга.

Главному региональному СМИ Челябинской области исполняется 15 лет. Да, именно в 2003 году южноуральцы получили возможность узнавать обо всем самом интересном, произошедшем в области, от корреспондентов ОТВ. Из телеканала постепенно вырос медиахолдинг со своей радиостанцией и сайтом. И все время, что ОТВ развивается и растет, благодарные зрители, слушатели и читатели шлют слова поддержки сотрудникам медиахолдинга.

Например, на горячую линию нередко поступают звонки от жителей районов области и даже других регионов страны. Однажды с корреспондентами связалась зрительница из Амурской области. Она сказала, что часто смотрит ОТВ, потому что ей нравится следить за жизнью региона и особенно за деятельностью губернатора Бориса Дубровского. Женщина благодарила за хорошие новости и качественную подачу.

Нередки электронные обращения. Пишут на почту, в соцсетях и в чат на сайте «Первый областной». Чаще всего герои телевизионных сюжетов и новостей на сайте благодарят журналистов за решение их проблемы. Одним из последних обратившихся стал фермер Сергей Винокуров, живущий после пожара в грузовике. Медиахолдинг рассказал о проблеме мужчины на всех ресурсах, и читатели со зрителями решили помочь. Собрали деньги, подарили стройматериалы — сделали все, чтобы мужчина смог восстановить хозяйство. После Сергей Винокуров долго писал и звонил, благодаря корреспондентов за работу.

На ОТВ приходят и бумажные письма. Часто адресатом выступают ведущие музыкальной программы. Сейчас это «В гостях у Митрофановны». Зрители, чаще это пенсионеры, пишут, как радостно им проводить минуты у телевизора и слышать народные песни в таком душевном исполнении.

Все годы и по сей день я с нетерпением жду каждую передачу, как первого свидания. Сколько положительных эмоций получаешь, сколько позитива, посмотрев передачу, заряжаешься энергетикой. Посмотрев передачи, можно сделать выводы, что в составе коллектива такие участники и исполнители, которые чувствуют русскую песню душой, пропускают ее через свое сердце. И хочется надеяться, что их нежные, чистые голоса еще много-много лет будут радовать своих зрителей, доставляя истинное наслаждение своим талантом. — пишет жительница Оренбургской области Анастасия Жданова.

Смотрят программу всей семьей. Однажды в редакцию пришло письмо из Казахстана. Автор сообщала, что ее 3-летний сын Слава очень любит передачу и особенно песню «Нюрка». Женщина надеялась, что в день рождения Славы эта песня прозвучит «В гостях у Митрофановны». Ведущие не только исполнили просьбу семьи, но и отправили маленькому фанату диск в качестве подарка и поздравили его в эфире.

Было столько радости и счастья. Он говорил всем: «Это меня поздравляют!» Я записала поздравление на телефон, он только и смотрит видео. Диск слушает целыми днями, и особенно свою любимую песню. Научился перематывать и постоянно ее включает. — делится эмоциями Наталья Кокуркина.

Каждое обращение зрителей и читателей медиахолдинга ОТВ оказывается прочитанным. Оно бережно хранится. В 2018 году можно не просто сказать спасибо, но и поздравить медиахолдинг с днем рождения. Ведь 15 лет со старта работы исполнится уже 6 ноября.