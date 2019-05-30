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/ Общественники пожаловались на резкий рост цен на билеты в плацкарт

Общественники пожаловались на резкий рост цен на билеты в плацкарт

В пресс-службе федеральной пассажиркой компании назвали данные общественников ошибочными.
сегодня в 18:45
  |  Общество

На резкий рост цен на билеты в плацкарт пожаловались общественники. Увеличение стоимости сильно сказалось на планирующихся в июне и июле поездках, сообщают «Известия».

По данным общественных организаций, теперь для жителей России добраться из Москвы в Калининград на 100% дороже, на 97% — в Адлер, а доехать из Новосибирска в Томск стало на 93% дороже. При этом в федеральной пассажирской компании рост стоимости отрицают и называют эти данные ошибочными. Также в ФПК уточнили, что перевезли 102 миллиона человек, из них более 50% воспользовались плацкартными вагонами.

Поскольку цены на проезд в плацкартных и общих вагонах устанавливаются государством, то существенного роста на любые направления нет. — рассказали «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Большую разницу в цене в ФПК объяснили сезонной индексацией тарифов и проводимыми скидочными акциями. Так, на поезда с датами отправления с 13 по 31 мая можно было купить билеты на верхние места с 40% скидкой.

Представитель компании добавил, что динамическая система ценообразования, изменяющая стоимость в зависимости от спроса, для плацкартных и общих вагонов не применяется.

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