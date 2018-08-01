/ Студенты-проводники танцем поздравят челябинцев с днем железнодорожника

На вокзале будут раздавать подарки.

Студенты-проводники поздравят сотрудников РЖД и пассажиров с днем железнодорожника. Праздник традиционно отмечают в первое воскресенье августа, но на Челябинском вокзале торжество пройдет раньше — 3 числа. 50 человек соберутся в центральном зале и раздадут символические подарки от федеральной пассажирской компании, а также представят танцевальный флешмоб.

Главная задача данного события одна — поздравить всех, кто причастен к труду на железных дорогах. Присоединиться к активности студенческих отрядов смогут все желающие: от пассажиров до сотрудников отрасли. — пояснил замминистра образования и науки региона Вадим Бобровский.

Отметим, что студенты-проводники и сами этим летом работают на железной дороге. Студотряды каждый год привлекаются к такой деятельности.