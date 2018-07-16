/ Наиболее востребованные вакансии назовут эксперты в прямом эфире 1obl. tv

Уровень безработицы в регионе сокращается.

Ситуация на рынке труда стабилизировалась. Все меньше людей обращается за помощью в поисках новой работы. По данным Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области, напряженность на рынке труда оценивается в 0,78 человек на вакансию. Сайт «Онлайн ТВ» пригласил экспертов, которые расскажут о самых востребованных вакансиях, наиболее привлекательных для заработка в районах и дадут анализ ситуации в целом.

Итоги первой половины 2018 года демонстрируют сокращение безработицы на Южном Урале. Тенденция, проявившееся в 2017 году, стала устойчивой. Сейчас уровень безработицы оценивается в 1,12% на Южном Урале. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы трансляции.

Спикерами выступят Владислав Смирнов, начальник регионального Главного управления по труду и занятости населения, а также Елена Чибук, заместитель директора Центра занятости населения Челябинска.

Следить за ходом трансляции можно на нашем сайте. Эксперты ответят на вопросы южноуральцев на «Онлайн ТВ». Встреча пройдет во вторник, 17 июля. Начало в 13:00.