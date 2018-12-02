/ В Челябинске дефицит желающих работать в строительной сфере

Предложения от работодателей увеличиваются, а работать некому.

По результатам исследований компании HeadHunter (крупнейшая компания интернет-рекрутмента), в Челябинской области наблюдается дефицит кадров в строительной сфере. По сравнению с прошлым годом, предложения работодателей увеличились на 123%, в то время как количество резюме увеличилось всего на 37%.

Причём в Челябинской области конкуренция составляет меньше двух резюме на место, хотя еще год назад на выбор работодателя было в среднем три резюме. Это говорит о серьезном дефиците кадров в строительстве. — комментируют авторы исследования.

Самые распространенные в области вакансии — рабочие строительного профиля (38%), инженеры (21%) и специалисты по эксплуатации (19%). В среднем, заработная плата в этой сфере составляет 40 тысяч рублей.

Большинство вакансий области приходятся на Челябинск (61%), следом по количеству рабочих мест идет Магнитогорск (12%), а третье место делят между собой Миасс и Златоуст — по 3% вакансий в области строительства.