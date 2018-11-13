/ На Южном Урале выросло количество рабочих мест

Среди соискателей рабочие специальности становятся популярнее.

Вакансия «Рабочий персонал» в Челябинской области стала востребованнее в три раза. Из всего числа вакансий за 2018 год на нее пришлось 15,3% предложений, отмечает hh.ru.

Спрос растет гораздо быстрее предложения, поэтому и конкуренция в данной отрасли небольшая, всего 1,4 резюме на вакансию. Оптимальной для рынка считается ситуация, когда на вакансию приходится 4−5 резюме — тогда выбор есть и у работодателей, и у соискателей. — рассказывает Анна Осипова, руководитель пресс-службы HeadHunter Урал.

В УРФО многие офисные работники согласились бы сменить профессию на рабочую. 9% из них готовы это сделать сразу, 7% перешли бы на другую работу, если бы им оплатили обучение, и еще 24% готовы сменить работу, если им гарантировано предоставят трудоустройство.

47,7% рабочих специальностей области приходится на Челябинск. Практически 43% всех вакансий — вахтовым методом. Средняя заработная плата — до 40 тысяч рублей.