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/ Уровень безработицы в Верхнем Уфалее сократился втрое

Уровень безработицы в Верхнем Уфалее сократился втрое

Больше 600 человек нашли новую работу в 2018 году.
сегодня в 14:32
  |  Общество
В Верхнеуфалейском городском округе успешно реализован проект, позволивший работникам, уволенным при закрытии градообразующего предприятия «Уфалейникель», найти работу.

Всего после закрытия «Уфалейникель» государственной службой занятости населения было зарегистрировано 1500 человек. На июня 2017 года показатель зарегистрированной безработицы достиг максимального уровня — 12,1%. Только благодаря действиям по снижением безработицы, которые были предприняты с первого дня увольнения граждан, ситуация постепенно стабилизировалась.

На конец 2017 года зарегистрированная безработица составила — 7,9%. В сентябре 2018 года — ниже 5%. На данный момент процент составляет — 3,68. Это 508 человек, которые стоят на учете в центре занятости. Из них только 71 человек работали в «Уфалейникель».

За счет реализации мероприятий по снижению безработицы вырос процент трудоустройства на 2018 год. Сейчас он довольно высокий, около 60%, это выше среднего областного показателя. За 2017−2018 год мы провели около 40 городских ярмарок вакансий, на которых 240 работодателей приняли участие. За счет ярмарок было трудоустроено более 600 человек. — прокомментировал ситуацию Владислав Смирнов, начальник Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области.

В прогнозах на 2019 год удержать показатели и добиться среднего показателя зарегистрированной безработицы 3,1−3,3%.

Это пример того, как в сложнейшей ситуации мы нашли возможность удержать в под контролем ситуацию. Это плановая, целенаправленная работа, с четкой постановкой задач, разделением функционала и движением к цели. Мы защитили интересы жителей Верхнеуфалейского городского округа совместными усилиями, на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Также важно, что Верхний Уфалей это ТОСЭР, это наша практика, мы ее нарабатываем. Думаю, что очень скоро мы будем испытывать дефицит рабочей силы. Те проекты, которые намечены, требуют готовности к этому. Уже сейчас нужно изучить потенциальную потребность в рабочих профессиях, которая появится в период 2019—2020 годов, и сосредоточиться на подготовке кадров для новых предприятий. — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Напомним, что в декабре был презентован четвертый резидент территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Верхний Уфалей».

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