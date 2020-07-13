Пик заболеваемости ковидом Челябинская область прошла

Важно до сих пор соблюдать все меры предосторожности.

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Четвертую неделю в Челябинской области прирост заболевших ковидом за сутки не превышает 140 человек, летальность так же держится на одном уровне: за сутки умирают не более трех пациентов с СOVID-19. Первый заместителя губернатора Ирина Гехт считает, что пик заболеваемости в регионе пройден.

«Три летальных исхода выявлено за последние сутки, где ковид был сопутствующим заболеванием. Высокий уровень госпитализаций держится, поэтому еще раз говорим о том, что очень важно соблюдать все меры предосторожности. По идее, у нас по всем эпидпрогнозам четыре недели идет достаточно ровная картина. Надеемся, что вот эта четвертая неделя, и мы начнем снижаться, как это всегда бывает с гриппом, с внебольничными пневмониями, когда идет сезон. Все-таки ждем этого»,— отметила Ирина Гехт.

Вице-губернатор также напоминает жителям Челябинской области о важности соблюдения ограничительных мер: сегодня необходимо думать о своем здоровье и здоровье окружающих.

«Вчера я зашла в магазин, уже даже кассиры без масок. И, конечно, дисциплина падает. Хотя все больше людей в окружении болеют и болеют достаточно тяжело. Но как-то вот многие еще продолжают не верить», — с огорчением рассказала заместитель главы региона.

Напомним, что за последние сутки в Челябинской области выявлено 134 новых случая заболевания коронавирусом. Умерли три человека, где ковид был сопутствующим заболеванием. Общее число заболевших — 9 375 человек, выздоровевших — 5 926 южноуральцев. Продолжают лечение 3 219 человек.