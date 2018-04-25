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/ Рыбоводству будут обучать южноуральских студентов в сотрудничестве с Чехией

Рыбоводству будут обучать южноуральских студентов в сотрудничестве с Чехией

Челябинская область приняла делегацию из европейской страны.
сегодня в 13:51
  |  Общество

В аграрном университете Челябинска может появиться направление, связанное с аквакультурным рыбоводством. Перенимать опыт будут у Чехии, для этого туда направится делегация представителей ЮУрГАУ. Челябинская область договорилась о таком взаимодействии с представителями Чехии во время деловой встречи, посвященной развитию сотрудничества в аграрной сфере.

В числе основных направлений сотрудничества - поставка техники и оборудования для сельского хозяйства, обмен передовыми технологиями в аквакультуре (Челябинская область перенимает опыт Чехии в осетроводстве), молочном животноводстве и растениеводстве, в сфере переработки продукции. - сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе регионального правительства.

Отметим, что чешские представители считают Челябинскую область одной из самых открытых в России. Поэтому сотрудничество европейской страны с регионом активно растет. В 2017 году товарооборот составил 7,4 миллиарда долларов. Он больше, чем товарооборот Чехии с Республикой Беларусь или с Канадой.

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