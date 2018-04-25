/ Рыбоводству будут обучать южноуральских студентов в сотрудничестве с Чехией

Челябинская область приняла делегацию из европейской страны.

В аграрном университете Челябинска может появиться направление, связанное с аквакультурным рыбоводством. Перенимать опыт будут у Чехии, для этого туда направится делегация представителей ЮУрГАУ. Челябинская область договорилась о таком взаимодействии с представителями Чехии во время деловой встречи, посвященной развитию сотрудничества в аграрной сфере.

В числе основных направлений сотрудничества - поставка техники и оборудования для сельского хозяйства, обмен передовыми технологиями в аквакультуре (Челябинская область перенимает опыт Чехии в осетроводстве), молочном животноводстве и растениеводстве, в сфере переработки продукции. - сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе регионального правительства.



Отметим, что чешские представители считают Челябинскую область одной из самых открытых в России. Поэтому сотрудничество европейской страны с регионом активно растет. В 2017 году товарооборот составил 7,4 миллиарда долларов. Он больше, чем товарооборот Чехии с Республикой Беларусь или с Канадой.