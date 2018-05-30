/ Бойцы студотрядов дали старт третьей трудовой сессии

Они отправятся на объекты по всей России и даже за рубеж.

Третий трудовой семестр студотрядов Челябинской области открыли 30 мая. У студентов, благополучно разобравшихся со своей учебной сессией, начинается трудовая. Ребятам предстоят поездки в другие регионы и даже страны: там они будут строить атомные станции и космодромы, обучаться сервисному делу, работать с детьми в лагерях и выполнять обязанности проводников в поездах.

В первую свою поездку я отправился уже командиром, для меня это была большая школа жизни. С ребятами, с которыми мы там встретились, до сих пор поддерживаем связь. В первую очередь любая работа в студотряде — это общение, знакомство с другими отрядами, регионами, ребятами. Совместная работа, интересный опыт. Это развитие для нас. — поделился впечатлениями руководитель всероссийской студенческой стройки «Заполярье» Андрей Альгин.

Для многих студотряд — это возможность попробовать нечто новое, отличающееся от профиля обучения. Всего этим летом работа ждет 3 тысячи студентов.