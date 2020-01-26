Правоохранители задержали подозреваемого в грабеже в Копейске

Выяснилось, что ранее он участвовал в разбойном нападении на таксиста.

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К правоохранителям Копейска обратилась женщина 1963 года рождения, с заявлением о том, что у нее отобрали сумочку. Применив насилие, не опасное для жизни и здоровья, мужчина отобрал сумку, в которой находились деньги, мобильный телефон и документы.



«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении грабежа задержали ранее судимого 39-летнего жителя Челябинска, временно проживающего в Копейске. Мужчина пояснил, что похищенный телефон стоимостью десять тысяч рублей продал за 500 рублей, а деньги истратил на личные нужды», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские отмечают, что подозреваемый также принимал участие в разбойном нападении на таксиста, которое произошло еще осенью.

Подозреваемый был заключен под стражу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Максимальное наказание, предусмотренное УК РФ — лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.