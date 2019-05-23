/ Жители Челябинска обнаружили на берегу Миасса мертвую рыбу

В Минэкологии по данному факту начали проверку.

Мертвую рыбу на берегу Миасса обнаружили челябинцы. Жители города рассказали об этом в социальных сетях. Отмечается, что мертвая рыба лежала в Металлургическом районе Челябинска, на Першино.



Парень с работы вчера ходил рыбачить на Миасс, пришёл, а там рыба на берегу, мертвая, щуки, лещи, окуни, какие живые, какие мёртвые, вода белая, малек на берег вылезает. Район ЧМЗ, на Першино, где мост, он прошёл от моста в плоть до частного сектора и везде так же. — рассказал в сообществе «Типичный Челябинск» во «ВКонтакте» подписчик Дмитрий Сулимов.

Как отметил начальник управления экологического просвещения Виталий Безруков, в ведомстве знают о произошедшем и скоро займутся проверкой данного факта. Он также отметил, что проблема не связана с мором.

Мы будем проверять, привлекать другие организации для сбора проб и смотреть из-за чего это произошло. Мы установили факт, зафиксировали его, примерно понимаем, что это случилось не из-за мора и сливов, тогда масштаб бедствия был бы больше. Это все находится в месте где застойная, непроточная вода и там нет такого большого объема рыбы. — рассказал сайту «Первый областной» начальник управления экологического просвещения Минэкологии региона Виталий Безруков.

В ведомстве также уточнили, что проблемный участок находится в месте, где нет проточной воды. О том, в какие сроки будут готовы результаты проверки, в Министерстве экологии не сообщили.