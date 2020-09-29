Алексей Текслер принял участие в заседании президиума Госсовета России

Глава Челябинской области предложил ряд идей, которые касаются бюджетных отношений.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в заседании президиума Государственного совета Российской Федерации. Как руководитель рабочей группы «Экономика и финансы» глава региона выступил с докладами по двум ключевым темам, одна из которых — формирование бюджетов субъектов на предстоящий трехлетний период и подходы к формированию межбюджетных отношений.



В рамках доклада Алексей Текслер предложил несколько пунктов для сохранения устойчивости и бюджетных возможностей субъектов. Это продление на следующий год снятия ограничений на привлечение регионам дополнительных кредитов для покрытия дефицита, который сформировался на фоне снижения собственных доходов в прошлом году и в связи с появлением расходов на борьбу с коронавирусом, снятие этих ограничений не только в рамках федеральных законов, но и внести изменение с соглашения между Минфином страны и регионами. Также губернатор Челябинской области предложил другие идеи.

«Предусмотреть в федеральном бюджете на 2021 год сохранение объема дотаций на сбалансированность бюджетов субъектов РФ, а также предусмотреть резерв на выделение дополнительных средств регионам. По аналогии с прямой финансовой поддержкой в объеме трехсот миллиардов рублей в этом году. При принятии на федеральном уровне решений, которые снижают налоговый потенциал или увеличивают расходные обязательства регионов, предусматривать их компенсацию на весь срок возникновения таких потерь. Увеличить срок предоставления регионам „казначейских“ (бюджетных) кредитов со 180 минимум до 240 дней, а также в следующем году увеличить объем направляемых на это средств. Разрешить направлять средства, предназначенные для погашения федеральных бюджетных кредитов, на реализацию национальных проектов»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе правительства региона.

Добавим, Алексей Текслер подчеркнул, что сегодня важнейшей задачей является восстановление экономической активности, возвращение всех отраслей экономики к росту и недопущение снижения уровня расходных обязательств регионов. Предложения Губернатора были поддержаны президентом и членами Госсовета.