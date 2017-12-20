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/ Борис Дубровский сравнил разговоры о рутении с надувающимся пузырем

Борис Дубровский сравнил разговоры о рутении с надувающимся пузырем

По мнению губернатора, надувают его люди, которые не любят свой родной край.
сегодня в 13:58
  |  Общество

На итоговой в 2017 году пресс-конференции Бориса Дубровского говорили об экологии. Журналистов интересовало мнение власти о скандале с рутением-106. Несмотря на заверения специалистов о безопасности вещества и небольшой его концентрации, информация о рутении стала серьезной тенью на имидже региона и могла повлиять на туристическую привлекательность.

Когда информация появилась, мы сделали свои запросы, получили ответы, что действия нам предпринимать не надо с точки зрения безопасности людей. Мы наблюдали за этой истерией. Последствия для нас негативные, как и любая информация, дискредитирующая ситуацию в области. Мы, конечно, несем потери от этого пузыря разговоров. Я, наверное, еще раз скажу. Люди, которые капитализируют вопрос, надувают пузырь, должны чувствовать ответственность. Говоря, что любят область и потому так представляют в среде. Ну, я в это не верю. Это моя позиция. Ситуацию мы будем улучшать. Но мы ничем не хуже других территорий. Просто у нас есть несколько переоцененных явлений. — прокомментировал ситуацию Борис Дубровский.

Губернатор заверил, что имидж Челябинской области изменится в лучшую сторону, люди поверят в качество туристических услуг области и безопасность жизни в территории, поскольку все это и на сегодняшний день является правдой.

Узнать, о чем еще говорил губернатор Борис Дубровский, можно в нашей ТЕКСТОВОЙ ТРАНСЛЯЦИИ.

Напомним, в октябре появилась информация о наличие в воздухе рутения-106. Вещество, якобы, выбросило предприятие на Южном Урале. Власти эту информацию опровергли. Сопоставив данные, полученные различными службами, они отметили: источник выброса, если таковой был, находился за тысячу километров от Урала.

Позже появилась информация о сгоревшем в атмосфере Земли спутнике. В эту пользу говорит еще один факт: ранее НАСА предупреждало о падении многотонного советского спутника. Это должно было произойти осенью. Того же мнения придерживаются специалисты ПО «Маяк».

В середине декабря Росгидромет признал, что отчет о рутении был передан не точно. Специалисты должны были говорить не о высоком загрязнении, а о высокой бета-активности.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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