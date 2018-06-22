/ Рекордное количество южноуральских школьников стали 100-балльниками по русскому языку

98 выпускников получили наивысший результат.

Первые результаты Единого государственного экзамена озвучили в южноуральском минобре. 98 выпускников набрали максимальное количество баллов по русскому языку. Итоги уже опубликованы на официальном информаионном портале ЕГЭ.

Экзамен по русскому языку в области сдали на очень высоком уровне. У нас 98 участников набрали максимально возможные 100 баллов. Это новый рекорд по количеству 100-балльников, — в 2017 году их было 79. Еще 3804 участника, что составляет 27% от числа сдававших, набрали более 80 баллов. Поздравляем ребят со столь успешной сдачей экзамена! — рассказала сайту «Первый областной» первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

Отметим, что выпускники могут подать апелляцию в случае несогласия с итоговыми результатами. Оспорить результаты ЕГЭ можно 26 и 27 июня в своем учебном заведении. По всем вопросам организации и проведения ЕГЭ можно обращаться по телефону +7 (351) 263-25-17.