/ Первые результаты ЕГЭ объявили в Челябинской области

Количество стобалльников на Южном Урале увеличилось.

Сегодня, 15 июня, стали доступны результаты ЕГЭ по математике базового уровня, географии, информатике и ИКТ. В Министерстве образования и науки рассказали, что из 12,5 тысяч выбравших ЕГЭ по математике 99% успешно сдали экзамен. Более того, 61% получил оценку «отлично», а 29% - «хорошо». 100 баллов по географии набрал только один южноуралец, а количество стобалльников по информатике выросло с прошлого года в два раза — в этом году максимальный результат у 18 экзаменуемых.

Следует также отметить, что с каждым годом у нас увеличивается количество сдающих экзамен по информатике и ИКТ как в 11-х классах, так и в 9-х. Это свидетельствует о том, что интерес к данному предмету неуклонно растёт, а регулярное увеличение количества высокобалльников означает, что качество подготовки к данному экзамену постоянно повышается. — пояснила начальник Управления начального, основного и среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина.

Своими впечатлениями после экзамена поделился Евгений Вдовкин, который набрал 100 баллов за ЕГЭ по географии. Он утверждает, что секрет успеха — любовь к предмету. Выпускник добавил, что планирует поступать на геофак МГУ.

Хотелось бы отметить, что для того, чтобы набрать 100 баллов, мне не пришлось решать и решать варианты. Ранее я учил предмет к Всероссийской олимпиаде школьников, и знания, полученные при подготовке к ней, позволяют решить все задания на ЕГЭ. Таким образом, самым главным на экзамене стал объем географической эрудиции, а не умение решать однотипные задания, что не может не радовать. — рассказал Евгений Вдовкин.

Участники могут ознакомиться со своими результатами на официальном информационном портале ЕГЭ. Подать апелляцию можно 18 и 19 июня. Приём апелляций осуществляется в образовательной организации, в которой участник был допущен к государственной итоговой аттестации или был зарегистрирован на сдачу ЕГЭ.