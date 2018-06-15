/ Южноуральские школьники погорели на шпаргалках во время ЕГЭ по обществознанию

Результаты юных нарушителей аннулированы.

Накануне, 14 июня, самый массовый экзамен по выбору состоялся на Южном Урале. Будущие выпускники проверяли свои знания по обществознанию. ЕГЭ сдали больше 7 тысяч подростков, из них 2 попались на шпаргалках в разном виде.

Экзамены во всех пунктах прошли без организационных и технологических сбоев. Было зафиксировано 2 нарушения — в Магнитогорске и Коркинском муниципальном районе. Оба участника удалены с экзамена, их работы аннулированы. — рассказал сайту «Первый областной» директор Регионального центра оценки качества и информатизации образования Андрей Барабас.

Организаторы Единого госэкзамена напоминают школьникам о необходимости рассчитывать исключительно на свои знания и не использовать дополнительные средства. Телефоны и шпаргалки на экзаменах могут навредить будущему выпускников.

Школьники, сдавшие ЕГЭ по обществознанию, смогут узнать свои результаты не позднее 29 июня.