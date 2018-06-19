/ Южноуральский школьник не смог обойтись без телефона на ЕГЭ

Нарушителя поймали во время сдачи госэкзамена по биологии.

Накануне южноуральские школьники сдали очередной профильный экзамен. Выпускники прошли проверку знаний по биологии и иностранным языкам. Выявлено только одно нарушение среди почти 4 тысяч экзаменуемых. Участниками тестирования по биологии стали 2757 южноуральцев, а письменно подтвердить знания в языках решили 1217 участников.

В Озерске у одного из участников ЕГЭ по биологии был обнаружен сотовый телефон, в результате чего участник был удален с экзамена. Для него результаты экзамена аннулированы без права пересдачи в этом году. — рассказал сайту «Первый областной» директор Регионального центра оценки качества и информатизации образования Андрей Барабас.

На решение 28 заданий по биологии выделено 3 часа 30 минут. На местах работают наблюдатели. За ходом сдачи экзамена следят и с помощью камер видеонаблюдения. Разглашать подробности произошедшего в ведомстве не стали, чтобы защитить персональные данные подростка.