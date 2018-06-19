Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
63.48 +0.79 73.48 +0.95
Челябинск
сейчас
 
+22 °C
завтра
 
+21 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Южноуральский школьник не смог обойтись без телефона на ЕГЭ

Южноуральский школьник не смог обойтись без телефона на ЕГЭ

Нарушителя поймали во время сдачи госэкзамена по биологии.
сегодня в 12:36
  |  Общество

Накануне южноуральские школьники сдали очередной профильный экзамен. Выпускники прошли проверку знаний по биологии и иностранным языкам. Выявлено только одно нарушение среди почти 4 тысяч экзаменуемых. Участниками тестирования по биологии стали 2757 южноуральцев, а письменно подтвердить знания в языках решили 1217 участников.

В Озерске у одного из участников ЕГЭ по биологии был обнаружен сотовый телефон, в результате чего участник был удален с экзамена. Для него результаты экзамена аннулированы без права пересдачи в этом году. — рассказал сайту «Первый областной» директор Регионального центра оценки качества и информатизации образования Андрей Барабас.

На решение 28 заданий по биологии выделено 3 часа 30 минут. На местах работают наблюдатели. За ходом сдачи экзамена следят и с помощью камер видеонаблюдения. Разглашать подробности произошедшего в ведомстве не стали, чтобы защитить персональные данные подростка.

Общество
Первые результаты ЕГЭ объявили в Челябинской области
15.06.2018
Первые результаты ЕГЭ объявили в Челябинской области
Общество
Южноуральские школьники погорели на шпаргалках во время ЕГЭ по обществознанию
15.06.2018
Южноуральские школьники погорели на шпаргалках во время ЕГЭ по обществознанию
Общество
Родители южноуральских школьников возмущены «новшествами» с раздеванием на ЕГЭ
06.06.2018
Родители южноуральских школьников возмущены «новшествами» с раздеванием на ЕГЭ
Общество
Школьнице пришлось снять нижнее белье, чтобы сдать ЕГЭ по химии
06.06.2018
Школьнице пришлось снять нижнее белье, чтобы сдать ЕГЭ по химии
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Водителя «Яндекс. Такси» пытались задушить два клиента
сегодня в 14:31
Водителя «Яндекс. Такси» пытались задушить два клиента
Общество
«Горячая линия» по эвакуации автомобилей пройдет в прямом эфире 1obl.tv
сегодня в 14:27
«Горячая линия» по эвакуации автомобилей пройдет в прямом эфире 1obl.tv
Происшествия
Неизвестные заживо сожгли 24-летнего копейчанина
сегодня в 14:19
Неизвестные заживо сожгли 24-летнего копейчанина
Общество
Движение в Ленинском районе перекрыли на длительный срок
сегодня в 14:14
Движение в Ленинском районе перекрыли на длительный срок
Общество
Челябинцы продегустировали блюда киргизской кухни
сегодня в 13:54
Челябинцы продегустировали блюда киргизской кухни
Происшествия
Две маршрутки сгорели в Металлургическом районе Челябинска
сегодня в 13:04
Две маршрутки сгорели в Металлургическом районе Челябинска
Общество
Борис Дубровский поздравил сотрудников «Маяка» с юбилеем предприятия
сегодня в 12:39
Борис Дубровский поздравил сотрудников «Маяка» с юбилеем предприятия
Общество
Южноуральский школьник не смог обойтись без телефона на ЕГЭ
сегодня в 12:36
Южноуральский школьник не смог обойтись без телефона на ЕГЭ
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6