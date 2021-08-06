РМК провела публичные слушания по рекультивации Коркинского разреза

Компания увеличит объемы добычи на Томинском ГОКе, чтобы быстрее засыпать карьер

В Коркино во дворце культуры «Горняк» состоялись общественные слушания по проекту рекультивации Коркинского разреза. Встречу с жителями организовала Русская медная компания (РМК), которая планирует использовать закладочный материал из хвостов Томинского ГОКа для засыпки карьера. В слушаниях приняли участие около 250 человек, сообщает пресс-служба администрации Коркинского района.

На слушаниях перед жителями выступила вице-президент по экологической и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар. Согласно представленным на обсуждение документам, проект Томинского горно-обогатительного комбината был скорректирован. Изменения заключаются в техническом перевооружении подразделений ГОКа с целью увеличения объемов переработки для дополнительного укрепления бортов разреза. Рекомендации были получены в ходе проведения научно-исследовательских работ специалистами Института горной геомеханики и геофизики межотраслевого научного центра.

«Данные изменения позволяют нам более рационально и эффективно вести разработку Томинского месторождения, запасы которого увеличились после доразведки. Благодаря этому удастся быстрее рекультивировать разрез и дополнительно укрепить его борта и в целом сократить потребление водных ресурсов комбинатом», — прокомментировала Наталия Гончар.

Следующим этапом общественных обсуждений станет утверждение протокола слушаний, сбор замечаний и предложений к проектной документации. После документы будут направлены на согласование и экспертизы.

Томинский ГОК, построенный в Сосновском районе Челябинской области для освоения запасов Томинского месторождения меди, является одним из самых высокотехнологичных и современных предприятий цветной металлургии России. Вместе с решением задачи обеспечения цветной металлургии страны собственным медным концентратом предприятие позволит решить одну из самых серьезных экологических проблем Челябинской области. С помощью закладочного материала, произведенного на основе хвостов обогатительной фабрики комбината, планируется ликвидировать коркинский угольный разрез.

Эндогенные пожары в разрезе являются одним из главных источников загрязнения атмосферного воздуха в регионе, а оползневые процессы на бортах выработки грозят разрушением постройкам в близлежащих поселениях. За весь период работы ООО «Промрекультивация» (с ноября 2017 года) под руководством Николая Джемилева удалось сократить выбросы более чем в 20 раз. Об этом свидетельствуют результаты регулярного мониторинга состояния воздуха, который выполняют три независимые аккредитованные лаборатории на территории, прилегающей к разрезу.