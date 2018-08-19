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/ Ночной кинопоказ ждет челябинцев в кинотеатре «Знамя»

Ночной кинопоказ ждет челябинцев в кинотеатре «Знамя»

Зрители смогут занять места в зале только по пригласительным.
сегодня в 07:21
  |  Общество

Ночь русского кино пройдет в Челябинске 25 августа. Всех киноманов зовут в «Знамя». Специально к этому событию кинотеатр расширится: появится новая «уличная» площадка с экраном и удобными креслами, так что одновременно смотреть фильмы смогут сразу 155 человек.

Гостей ожидает два больших перерыва. Во время второго такого перерыва в фойе будет работать резидент челябинских ночных клубов DJ SUSHKO с DJ-сэтом Russian Dance и проведет свою программу ведущий «КиноНочи» Антон Бердюгин. Зрителей ждут конкурсы и подарки — билеты в кино, фотосессия на фирменном фоне, а также возможность выиграть призы и подарки от партнеров проекта. — рассказали сайту «Первый областной» в управлении культуры.

Организаторы обещают показать четыре фильма: «Рубеж» Дмитрия Тюрина, «Последний богатырь» Дмитрия Дьяченко, «Танки» Кима Дружинина и еще один, название которого пока сохраняют в секрете.

Показ абсолютно бесплатный, но вход возможен только по пригласительным. Получить такой билет читатели сайта «Первый областной» могут, участвуя в розыгрыше в официальной группе сайта «ВКонтакте». Конкурс будет запущен 20 августа.

Управление культуры сообщает, что кинотеатр «Знамя» станет единственной площадкой, где проходит «Ночь кино».

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