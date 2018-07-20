/ Новая группа уральских бизнесменов закончила «Школу предпринимательства»

На тренингах учат планировать пошаговое развитие своей компании.

Очередной выпуск «Школы предпринимательства» получил дипломы об окончании соответствующего тренинга. Как говорят организаторы, их программа помогает действующим предпринимателям развить, расширить или перепрофилировать свой бизнес, используя современные ресурсы.

Результатом прохождения «Школы предпринимательства» является полный анализ действующего предприятия и планирование последующих действий по развитию системы управления бизнесом. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы проекта.

Отметим, что за 2017 год проект «Школы предпринимательства» проводили дважды. Сертификаты об окончании получили 57 человек.