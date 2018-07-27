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/ Довольных условиями инвестклимата предпринимателей на Южном Урале стало больше

Довольных условиями инвестклимата предпринимателей на Южном Урале стало больше

Губернатором поставлена задача по сохранению передовых темпов работы в этом направлении.
сегодня в 10:05
  |  Общество

Агентство стратегических инициатив представило данные об условиях работы бизнесменов в регионах. По их сведениям, южноуральские предприниматели удовлетворенны текущим состоянием инвестклимата. По сравнению с прошлым годом количество положительных оценок возросло. Ранее губернатор Борис Дубровский поставил задачу об улучшении деловой атмосферы.

На одном из рабочих совещаний глава региона поставил задачу сохранять темпы работы, регион с этим справляется — в соответствии с данными информационной системы АСИ Region-ID исполнение целевых моделей за шесть месяцев составило 91%, средний показатель по России — 82%. Такой результат стал возможен, в том числе благодаря применению принципов проектного управления и комплексному подходу при решении задач. — подчеркнул замгубернатора Руслан Гаттаров.

Разрабатываются меры поддержки малого и среднего бизнеса, принимаются решения об отказе от неэффективных действий. Также свою работу ведет Агентство стратегических инициатив. Благодаря этой деятельности Челябинская область становится примером для других регионов.

Министерство экономического развития РФ ведет серьезную работу по «перезагрузке» системы поддержки малого и среднего бизнеса. Создана рабочая группа, которая занимается этим вопросом, и Челябинская область вошла в ее состав. Не так давно в Федеральном центре прошел ряд стратегических сессий, и «Территории Бизнеса» была взята за основу при разработке концепции Центра предпринимателя. Предполагается, что подобные центры появятся на всей территории РФ. — рассказал гендиректор Фонда развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области Артур Юсупов.

Отметим, что до 31 июля эксперты АСИ вновь дадут оценку работе Челябинский области по обеспечению благоприятного инвестклимата.

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