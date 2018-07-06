/ Южноуральские предприниматели массово регистрируются на встречу с бизнесменами Китая

Уже обработано 200 заявок.

Знакомство и возможные договоренности с китайскими бизнесменами оказались очень интересны для южноуральских предпринимателей. Уже 200 заявок от них приняла ЮУТПП. Все хотят найти деловых партнеров среди представителей 120 компаний провинции Хэйлунцзян, которые вскоре приедут в Челябинск. Это представители тяжелой и легкой промышленности, научной и ИТ сфер.

Люди привыкли к тому, что к нам приезжают в основном аграрии Китая, и мы сотрудничаем только в направлении сельского хозяйства. Это большое заблуждение. Агропромышленный комплекс представлен в составе делегации в меньшей степени. Мы готовимся к приему, прежде всего, промышленников. И это очень знаковая встреча, ведь Китай — мировой лидер экономики, и огромный рынок потребления товаров. — сказала директор центра ВЭД ЮУТПП Наталья Осипова.

Программа мероприятия, списки делегатов, онлайн-регистрация доступны по ссылке. Участие бесплатное. Кроме того, на самом мероприятии будет возможность воспользоваться услугами перевозчика. Оставить заявку на участие в переговорах можно до 10 июля. 11 июля пройдет само мероприятие.